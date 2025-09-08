アップガレージグループが続伸している。前週末５日の取引終了後に発表した８月度の月次売上状況（速報）で、直営既存店売上高が前年同月比７．２％増となり、６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 全国的に気温の高い状況が続くなか、多くの来店客があったことで、中古タイヤホイール、ライダース用品を中心に買い取り及び販売が好調に推移した。なお、ＦＣ既存店売上高は同１２