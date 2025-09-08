光フードサービスが続伸している。前週末５日の取引終了後に発表した８月度の売上速報で、「焼きとん大黒」「立呑み魚椿」の直営既存店売上高が前年同月比６．６％増となり、３カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。前年に比べて休日数が１日多かったことに加えて、各店舗考案によるイベントの開催やＱＳＣ（品質、サービス、清潔さ）の向上などが寄与した。なお、全店売上高は同１９．１％増だ