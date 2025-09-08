【その他の画像・動画等を元記事で観る】 毎年夏の恒例行事となった乃木坂46の全国ツアー『真夏の全国ツアー2025』最終公演が、9月7日に東京・明治神宮野球場で行われた。 ■「神宮、全員声出す準備できてるのか！」（賀喜遥香） あらたに6期生11名が加わった新体制で臨んだ今回のツアーは、7月5日・6日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナを皮切りに、全国7都市で計16公演を実施。東京公演