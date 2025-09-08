デスクワークや立ち仕事で気づかぬうちに疲れが溜まりやすい腰周り。腰痛や贅肉に悩まされる方も少なくないでしょう。そんな方にこそおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【パリガ・アーサナ】。体を大きく横に伸ばすこのポーズは、側腹や腰回りをストレッチしながらインナーマッスルを刺激できるのが特徴です。続けるほど腰周りの引き締めと腰痛予防の両方に効果を期待できます。🌼座りっぱなしから来る不調に！１日５セット