「最近、彼の態度がそっけない…」「もしかして私に興味ない？」。そんな不安を覚えたことありませんか？ 実は男性は、本命じゃない女性に対して“わかりやすい距離の取り方”をすることが多いんです。そこで今回は、男性が「興味ゼロ」のときに見せる典型的な行動を紹介します。「好きな人がいる」とストレートに言う「実は彼女がいるんだ」「好きな人がいるんだ」とわざわざ伝えてくるのは、“これ以上踏み込まないで”というア