伊勢神宮内宮の参拝に向かわれる秋篠宮家の長男悠仁さま＝8日午前、三重県伊勢市秋篠宮家の長男悠仁さまは8日、成年式を終えたことを報告するため、三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝された。モーニング姿の悠仁さまは皇室の祖神とされる天照大神をまつる内宮で、玉砂利が敷き詰められた参道を進み、正殿の前にある内玉垣南御門で玉串をささげて拝礼した。これに先立ち、衣食住の神とされる豊受大神をまつる外宮も参拝した。午後は