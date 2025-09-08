守島正衆院議員日本維新の会の守島正衆院議員（44）＝大阪2区＝が離党する意向を固めた。8日、関係者が明らかにした。国会議員団の運営への反発が理由とみられ、他にも複数の議員が同調する見通し。同日中にも離党届を提出し、記者会見する。離党理由について、周囲に「結党当初の理念との乖離が大きくなっており、今の国会議員団に同調できない」と説明。維新の共同代表は8月から馬場伸幸前代表に近い藤田文武氏が務めてい