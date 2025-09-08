アース製薬が展開する洗口液『モンダミン』が、1987年の発売以来、38年ぶりとなる全面リニューアルを実施。それに伴い、俳優の小栗旬、畑芽育、アーティストのDa-iCEを起用した新TVCMが、9月8日から全国で放映開始された。【動画】Da-iCEが歌うCMソングが特徴的、モンダミン新CM新しく生まれ変わったモンダミンは、「お口の健康を守る」から「お口年齢ケア」へと視点を転換。パッケージやブランドロゴも刷新され、「お口と心の