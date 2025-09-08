年齢とともに気になってくる“後ろ姿の老け感”。背中や腰まわりに贅肉がつくと、実年齢より老けて見えてしまうこともあります。そんな悩みにおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタトリコーナアーサナ】。体をねじりながら背面全体を大きく伸ばすこのポーズは、背中や腰、太ももまで一度にアプローチできるのが魅力です。姿勢が整い代謝もアップ、スッキリ若々しい後ろ姿づくりに役立ちます。🌼背中の厚みが気に