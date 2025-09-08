“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第120号が9月9日に発売となる。同号の表紙巻頭は、DIR EN GREYからベーシストのToshiyaだ。前アルバム『PHALARIS』から3年。DIR EN GREYがニューアルバムの制作に入っていることがアナウンスされ、2025年夏のツアー＜TOUR25 THE MORTAL CHAPTER 0＞では、新曲も2曲披露されている。同誌では世界最速アルバムインタビューを試みたが、アルバム制作が難航。そのためToshiyaから