【専門家の目｜高萩洋次郎】渡辺剛と上田綺世の出来を称賛日本代表は現地時間9月6日、米カリフォルニア州オークランドでメキシコ代表と国際親善試合を行い、0-0で引き分けた。元日本代表MF高萩洋次郎氏はこの試合で活躍した2選手の名を挙げて称賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇FIFAランキングで日本が17位に対し、メキシコは13位と格上との対戦となったが日本は序盤から相手にプレスを