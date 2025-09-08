浦和に新加入のイサークが出場2分でゴールを決めてみせた浦和レッズに新加入した元スウェーデン代表FWイサーク・キーセ・テリンが、デビュー直後にいきなりの初ゴールを決めた。9月7日のルヴァンカップ準々決勝第2戦、川崎フロンターレと対戦した試合後に「ボックスでプレーするのは僕の人生」と語った。テリンは8月24日に加入が発表された。2014年のスウェーデン代表デビューから33試合5ゴールを記録し、2018年ロシア・ワール