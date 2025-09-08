アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。「ディズニー ファンタスピーク」の「トリビア」コーナーにて、ショート版『ズートピア』の英語学習コンテンツの連載がスタートしました☆ アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak（ファ