KEAN Healthは、東京都主催のイベントに、日本科学未来館とともに協力企業として参加します。 KEAN Health「遺伝子レストラン」 KEAN Healthは、東京都主催のイベントに、日本科学未来館とともに協力企業として参加。その一環として「遺伝子レストラン 〜 わたしに合う食事は？遺伝子でわかるぴったり食事体験〜【Tokyo Mirai Park プロジェクト】」を2025年11月22日(土)に開催します。イベントの開催に先立ち、20