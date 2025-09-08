『Bondee(ボンディー)』は、2025年8月23日(土)、都内某所にて初のBondeeユーザー限定オフラインイベントを開催しました。 Bondee  ジャンル：ソーシャルネットワーキング利用料金：無料(一部有料)配信元：METADREAM TECH PTE. LTD. 『Bondee(ボンディー)』は、2025年8月23日(土)、都内某所にて初のBondeeユーザー限定オフラインイベントを開催。このイベントはBondeeアプリ内で参加者を募