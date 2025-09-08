米移民当局によるジョージア州の現代自動車とLGエナジーソリューション合弁工場取り締まりの情報提供者を自任する米国の政治家トリ・ブラナム氏が「テキストメッセージ（SMS）爆弾」に苦しめられているとことがわかった。ブラナム氏は「韓国との数十億ドル規模の契約をぶち壊すのか」という批判があふれ、未成年の子どもまで「サイバーストーキング」に苦しめられているとしながらSMS爆弾を自制するよう訴えた。米国誌ローリングス