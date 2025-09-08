イスラエル軍がパレスチナ自治区・ガザ地区で攻勢を強める中、アメリカのトランプ大統領は7日、イスラム組織ハマスに対し、「最後の警告」として停戦案の受け入れを求めました。イスラエル軍は、北部ガザ市の制圧に向けて攻勢を強めていて、ここ数日、ハマスが監視用に使っているとして、避難所となっていた建物などを立て続けに攻撃しています。ネタニヤフ首相は7日、ガザ市での作戦を強化しているとした上で、「これまでにおよそ