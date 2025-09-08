近頃のダイソーは、もう秋冬に使えそうなアイテムが並び始めています。ちょっと気が早いのでは…？と思いながら、お洒落なデザインや機能性につられてついつい手に取ってしまうんですよね。先日筆者が見つけたのは、もこもこふわふわのキュートなポーチ。見た目も手触りもGOODだったので、早速買ってきちゃいました♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エコファーマチ付ポーチ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソ