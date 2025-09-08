政治評論家の田崎史郎氏が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、石破茂総理が７日に行った辞職会見で、ラストにフリーの記者から詰め寄られた際に「司会に任せている」として答えなかったことに「人のせいにしちゃいけない」と苦言を呈した。この日は７日に行われた石破総理の辞任会見を取り上げた。コメンテーターの山口真由氏は「私は会見を通して拝見して、一番面白かったのはＶＴＲにあった、フリーの記者に