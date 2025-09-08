９人組女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が７日夜、グループ史上最大規模のワンマンライブ「高嶺のなでしこ３ｒｄＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＣＯＮＣＥＲＴ『ＡＷｏｎｄｅｒｆｕｌＥｎｃｏｕｎｔｅｒ』」を千葉・幕張メッセ幕張イベントホールで開催し、約２時間１０分にわたって全２２曲を熱演した。９人は制服姿で自転車に乗って客席から登場し、キャプテンの籾山ひめり（２１）が「この瞬間を宝物にしようね