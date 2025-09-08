「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が７日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、８月２９日に初めて甲子園球場で野球観戦したことを報告した。当時は阪神×巨人戦が行われ、西村氏は「マジック１１が点灯していますが、巨人とどんな試合を繰り広げるか。そして、熱いといわれる阪神ファンの熱気を感じられればと思います。楽しみにして行ってみたいと思いま