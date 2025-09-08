自民党の茂木敏充・前幹事長は８日午前、石破首相（党総裁）の退陣に伴って行われる党総裁選に立候補する意向を表明した。総裁選への出馬表明は初となる。茂木氏は国会内で記者団に「総裁選に出馬する思いを固めた。これまで党や政府で経験した全てを国に捧げたい」と語った。立候補に必要な推薦人２０人は確保のめどが立っている。