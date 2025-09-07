とちぎテレビ 石破総理大臣は７日、記者会見して辞任を表明しました。 （石破首相会見） 「自民党総裁の職を辞することとした。アメリカの関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそがしかるべきタイミングであると考え、後進に道を譲る決断をした」 ７日午後６時から行われた記者会見で石破総理大臣はこのように述べ、臨時の総裁選の手続きを実施するよう森山幹事長に指示したことを明らかにし、総裁選には出