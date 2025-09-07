とちぎテレビ ７日午後２時４０分ごろ、那須烏山市を流れる那珂川で、友人と川遊びに来ていた宇都宮市簗瀬に住む専門学生で、モンゴル国籍の男性（１９）が「川に流された」と消防に通報がありました。 那須烏山警察署によりますと、男性は通報からおよそ１時間後に消防のドローンでおよそ３０メートル離れた場所で発見され、その後救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。