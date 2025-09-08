石破総理の辞任表明を受け、自民党の茂木前幹事長は総裁選に出馬する意向を表明しました。茂木氏は「誰が次の総理総裁になっても、この逆境から抜け出すのは大変厳しい道だと思っている。こんな時だからこそ、これまで党や政府で様々な経験をさせていただいた私の全てをこの国に捧げたい。その役割を私に担わせていただきたい」と述べました。正式な出馬会見は出来るだけ早いタイミングでおこなうとしています。石破総理の辞任表明