とちぎテレビ 足利市の寺で７日、あるスポーツの大会が開かれ、子どもから大人まで青空のもと汗を流しました。 足利市にある徳蔵寺の境内から聞こえる軽快な音。こちらで開かれたのは…屋外では珍しい「卓球大会」です。 この大会は、源田晃澄住職が地域の人たちに卓球を通して交流を深め、思いやりの心を育んでもらおうと１９７６年から開いているもので、今回で４７回目です。 今では「ピンポン寺」の愛称で親し