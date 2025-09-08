元AKB48、SDN48のシンディーこと浦野一美（39）が8日までにインスタグラムを更新。「私事ではございますが、この度、無事に第二子となる女の子を出産いたしました」と報告した。8月に出産していたが「退院のタイミングで自宅に戻れず、急遽産後ケア施設で過ごすことになったため、ご報告が遅くなりました」と説明した。浦野は6月に、膣から便が出てしまう、1万人に1人しかかからないという、産後後遺症の直腸膣ろうに罹患（りかん