さまざまなキーホルダーが並ぶダイソーで、またまた気になるものを発見しました！見ているだけで仕事後の一杯が楽しみになるような、本物のビールそっくりなキーホルダー♡細かい部分まで再現されていてやけにリアルです。存在感のあるサイズで飾っても楽しめちゃう！これは争奪戦になりそうな予感がします…！商品情報商品名：キーホルダー（ビール）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソー