ジャルパックは、「JAL海外ダイナミックパッケージ 期間限定タイムセール」を9月3日午前10時から16日まで開催している。JAL海外ダイナミックパッケージを対象に、ハワイ行きは40,000円、アメリカ・カナダ・ヨーロッパ・東南アジア・グアム行きは30,000円（ニューヨーク行きは35,000円）、オセアニア行きは20,000円、東アジア行きは15,000円を割り引く。東南アジア行きでは、ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス利用プラン