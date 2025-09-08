マッコーリー・エアファイナンスは、ボーイング737-8型機を30機追加発注した。発注は2回目。これにより、同型機の発注残は70機に拡大した。2032年までに受領する見通し。航空会社からの需要の増加に対応する。ボーイング737-8型機は、最大で210席を設けることが可能で、航続距離は最大6,480キロ。既存機と比較すると燃料消費量と二酸化炭素排出量を20％削減できる。マッコーリー・エアファイナンスは、ダブリンやロンドン、サンフ