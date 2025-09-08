連続ゴールは、途切れなかった。８／16 J１第26節・新潟戦（１−１）同点弾８／23 J１第27節・名古屋戦（４−３）先制弾と決勝弾８／31 J１第28節・町田戦（５−３）先制弾９／３ ルヴァン杯準々決勝第１戦・浦和戦（１−１）同点弾得点を重ねている川崎の伊藤達哉は、９月７日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝第２戦の浦和戦に先発。１−１で迎えた88分、勝ち越し点を奪う。敵陣の中央で山本悠樹からパスを受けると、斜