東京・自由が丘のカフェ＆ベーカリー「RISTRETTO & CROISSANT LABORATORIO（リストレットアンドクロワッサン ラボラトリオ）」に、京都の老舗『喫茶マドラグ』監修の新作メニューがお目見え。9月11日（木）から期間限定で味わえますよ。京都・老舗喫茶店の名物が自由が丘にお目見え「RISTRETTO & CROISSANT LABORATORIO（以下R&CL）」は、クロワッサンの激戦区・自由が丘に2023年にオープンした、クロワッサンの可能性