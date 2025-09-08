お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“推し活”の様子を伝えた。春菜は「先日のお話。お仕事おわりに推し活！行けました」と報告。女性7人組「XG」ワールドツアーの展示会を訪れたことを明かし、ポスター前でコラボTシャツを着こなす自撮りショットを披露した。展示会ではツアー中の写真やステージ衣装などが展示されており、「めーっちゃいい写真たちと映像と全身で浴