プロ野球・阪神タイガースが7日、セ・リーグ優勝を決めた。サンテレビの試合中継も高視聴率となった。【画像】ミャクミャクがトラ柄＆阪神ユニ姿サンテレビが生放送した「阪神タイガース×広島東洋カープ」の視聴率は、番組平均で個人9.7％、世帯14.8％。毎分最高では、個人13.9％、世帯20.5％だった。視聴率は、サンテレビの協力を受け、社会的な関心を鑑み、ビデオリサーチが特別集計し、8日に発表した。