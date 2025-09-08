文字を追うことはできても、きちんと読解できたとは限らない。それは子供だけでなく、大人も同じだ。AI研究者の新井紀子さんは「調査の結果、AI時代に必須のリーディングスキルが身についていない会社員は少なくないことがわかった」という――。※本稿は、新井紀子『シン読解力学力と人生を決めるもうひとつの読み方』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。■「誰でも読めばわかるはずの文章」を大人も読めない私は20