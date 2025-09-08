俳優の高岡蒼佑（43）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党の石破茂首相が辞任する意向を表明したことを受けて言及した。高岡は「石破さん、まだおって欲しかったよ。もっともっと粘ってくれよ」と書き出し、「もっと自民の汚さを拡めてくれなきゃ。あなたを降ろそうとする奴らの結局言いなりかよ。引きずり降ろそうとした奴らが、実権握ってるわけじゃない。もっとあがけよ。何がしたかったんだよ」との思いをつづった。続