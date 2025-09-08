『あかいじどうしゃよんまるさん』（福音館書店）よりお話を聞いた人堀川真(ほりかわ・まこと)1964年、北海道紋別市生まれ。北海道や青森で、農学、美術、木工を学ぶ。絵本の制作のほか、子どもたちとのワークショップや、障がいを持った人たちへの療育に関わる。現在は、名寄市立大学、保健福祉学部社会保育学科・教授を務める。絵本に『あかいじどうしゃ よんまるさん』（福音館書店）、『おべんとうさん いただきます』（教育