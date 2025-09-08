360馬力超えのハイパフォーマンスモデルもあり！トヨタの北米法人は2025年7月31日、現地で生産している大型SUV「グランドハイランダー」の2026年モデルを発表しました。グランドハイランダーは北米市場向けに開発された3列シートSUVで、2023年に登場しました。【画像】超カッコいい！ トヨタ新「“8人乗り”SUV」を画像で見る（66枚）ルーツをさかのぼれば、日本でもかつて販売されていたSUV「クルーガー」に行き着きます。