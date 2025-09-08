【カイロ＝西田道成】イエメンの反政府勢力フーシは７日、イスラエル南部エイラート近郊のラモン空港などを無人機（ドローン）で攻撃したと発表した。イスラエル紙ハアレツによると、イスラエル軍は無人機３機を撃墜したが、１機が空港の到着ロビーを直撃し、２人が負傷した。この影響で、空港の離着陸は１時間半にわたって停止した。軍は７日、ラモン空港への攻撃の初期調査の結果として、軍のシステムが飛来する無人機を検知