現在公開中の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が、公開から38日間（8月1日〜9月7日）で興行収入46億円を突破。2023年に公開されたシリーズ第1作『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の興行収入45.3億円を上回り、続編制作も決定するなど、さらなる盛り上がりを見せている。【動画】記事内で紹介している「南海MER誕生！映画本編冒頭シーン」38日間の累計観客動員は345万9600人、興収は46億5801万8200円。この