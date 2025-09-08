元AKB48板野友美（34）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。自身に関する一部報道を悲しんだ。板野は「板野友美、家賃110万円超えの超豪華新居を公開で『見栄の塊』『承認欲求すごすぎ』高級バッグも大量披露」との見出しが付けられた記事を引用。「InstagramもYouTubeも、めちゃくちゃ優しいファンの方のコメントがたくさんで、皆んな本当に心からいい人達なのに、、、こうゆう記事が悪意あって、、悲しくなるよね」と思いをつづ