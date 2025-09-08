私（カオリ）は専業主婦。夫のタツヤと、幼稚園に通う娘と息子との4人暮らしです。私はもともとSNSに疎かったのですが、少し前にスイミングスクールのママ友・サキちゃんが簡単にできると教えてくれました。一度やり始めるとあっという間に夢中になった私。近頃は自分でも積極的に投稿する日々です。画像を加工したり切り取ったり、ハッシュタグをつけたりと一生懸命に工夫して……。私の投稿に「いいね」がつくと最高の気分です！