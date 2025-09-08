ANANEO（株）（東京都港区）は8月25日、東京地裁より特別清算開始決定を受けた。負債総額は39億8068万円（2025年3月期決算時点）。ANAホールディングス（株）（東京都港区）などの出資を得て設立。バーチャルトラベルアプリ「ANAGranWhale」を運営していた。同アプリは、2023年6月にサービスをスタートし、スマートフォン上で有名観光地の旅をバーチャル体験できる点を特徴とし、ANAグループと連動してショッピングな