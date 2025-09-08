ホワイトハウスを離れる際、記者団と話すトランプ大統領＝７日/Annabelle Gordon/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領は７日、ロシアに対する制裁について、第２段階に移行する用意があると示唆した。トランプ氏はテニスの全米オープンの大会に向けてホワイトハウスを出発する際、記者から「ロシアに対する第２段階の制裁に移る用意はあるか」と質問を受け、「準備はできている」と応じた。ウクライナのゼレンスキー大統領は先に、