8日放送されたMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、パーソナリティー山本浩之（63）が阪神タイガース優勝を祝福した。ヤマヒロはじめ、この日のパートナー古川圭子アナウンサーら番組関係者総勢16人は5日、甲子園で生観戦。前々から予定していたイベントで、1塁側アルプス席に陣取った。試合は1回表、広島に1点を許したが、その裏、大山の満塁ホームランで逆転に成功。そのまま6対1で、阪神が勝利した。「その大山選手の