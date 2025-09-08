「なぜか埼玉」で知られる歌手さいたまんぞう（76）が、8日までに自身のブロクを更新。4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんを追悼した。1969年（昭44）にバンドボーイをしていたさいたまは、橋さんの九州ツアーに参加した。「枕崎市民会館終了後大変なことが。トラックへの楽器類の積み込みを担当したのだが、一番高価な橋さんの衣装ケースは最後に一番上に。先着して降ろしてくれていた荷物に、なんと『橋さんの衣装ケ