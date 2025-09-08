ネット銀行大手のａｕじぶん銀行は８日、プロ野球・阪神タイガースがセントラル・リーグで優勝したことを記念し、期間限定で１か月物の円定期預金金利を引き上げると発表した。金利は、球団創設９０周年にかけて９・０％（税引き前）に設定した。申込期間は８日から１０月１７日まで。預け入れ上限は１０万円で、１０万円を１か月間預ければ、５９０円（税引き後）の利息を受け取れる。ａｕじぶん銀の現在の１か月物の定期預