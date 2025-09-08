元バレーボール女子日本代表、ビーチバレー選手で“かおる姫”こと菅山かおるさんが７日、自身のＳＮＳを更新。「新しい場所でのスタート」と記し、ビーチバレーのコートや街にかかった虹の写真を投稿。ハッシュタグをつけて「＃ｈａｗａｉｉ」「＃新生活」「＃ｖｏｌｌｅｙｂａｌｌ」「＃ｂｅａｃｈｖｏｌｌｅｙｂａｌｌ」と記した。コメント欄では「移住した？」の質問に菅山さんが「うん！先月末移住したよ」と返信。元バレ