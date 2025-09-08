Ｈｍｃｏｍｍは大きく買われている。前週末５日取引終了後、ＳＢＩ証券（東京都港区）とＡＩエージェントに関する共同研究を開始したと発表した。顧客からの問い合わせ対応や各種手続きの自動化に加え、将来的に高度なパーソナライズドサポートを実現することを目指す。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS