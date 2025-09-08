イメージ・マジックがしっかり。前週末５日の取引終了後に上限を２万株（自己株式を除く発行済み株数の０．７９％）、または５０００万円とする自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。取得期間は９月８日から１１月１２日までで、株主還元及び資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためとしている。 出所：MINKABU PRESS